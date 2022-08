Milenkovic, nuovo feeling: il serbo si è deciso a rinnovare

Il rinnovo l'opzione più concreta per Milenkovic, ma la permanenza non è ancora decisa al 100%

"Ogni giorno che passa è un gol della Fiorentina". Così La Gazzetta dello Sport apre la pagina dedicata ai viola parlando del futuro di Nikola Milenkovic. I segnali inducono all'ottimismo: l'agente Fali Ramadani ha aperto al rinnovo e il serbo ora dopo ora è più vicino alla permanenza. Sorride, scherza, resta sul campo per un surplus di lavoro, aiuta a tradurre i movimenti da spiegare a Jovic e ha giocato da capitano contro il Qatar. Non l'identikit di chi ha intenzione di rompere - scrive il quotidiano - anche se la permanenza non è ancora detta al 100%.