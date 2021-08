Milenkovic out, Nastasic in: traguardo vicino col West Ham

La partenza di Nikola Milenkovic, destinazione West Ham, sblocca il ritorno in viola dell'altro serbo Matja Nastasic, dallo Schalke

Nessuna distanza incolmabile e trattativa in dirittura d'arrivo tra oggi e domani col West Ham. Così scrive il Corriere dello Sport in merito alla ormai imminente partenza di Nikola Milenkovic. Per un difensore serbo destinato alla Premier, ce n'è un altro - Matja Nastasic - in procinto di tornare a vestire il viola. La quadra si può raggiungere intorno ai 17 milioni (15 di parte fissa), con la Fiorentina decisa a non scontare quei 2/3 milioni che mancano all'offerta inglese. Fondi che andranno a coprire l’investimento per riportare Nastasic a Firenze.