Tre casi da risolvere per Italiano e per la serenità del gruppo

Ultimi giorni per definire le partenze in casa Fiorentina

La Nazione accende i riflettori sui tre casi che richiedono di essere risolti in tempi brevi. Per consentire ad Italiano di lavorare serenamente, in vista dell'inizio della stagione. La partenza di Milenkovic, la permanenza o meno di Pezzella e quella di Lirola, che forse è il nodo che si protrae da più tempo. Lo spagnolo deve rimanere convinto di giocare per la Fiorentina, perché per il gioco del tecnico è ideale. Arriverà anche un secondo centrale, dopo Nastasic.