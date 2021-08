Milenkovic, distanza minima con West Ham ma sarà addio. Nastasic torna in viola

Il futuro di Milenkovic sembra ormai sempre più lontano da Firenze

Come riporta il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri c'è stato l'incontro tra Fali Ramadani, agente di Milenkovic e Nastasic , e la Fiorentina. Infatti per il difensore viola il futuro è scritto, lascerà Firenze.

La situazione però si trova in una fase di stallo con gli inglese, perché la Fiorentina è ferma sulla richiesta di 20 milioni di euro, ma il West Ham non va oltre i 15. Con dei bonus la situazione dovrebbe sbloccarsi a breve, sperando in dei piccoli passi, sia da un parte che dall'altra, per arrivare all'accordo definitivo. Ormai è questione di tempo, l'affare si farà, anche se la Juventus dovesse provare uno sprint per prenderlo all'ultimo, rubandolo così agli Hammers, il colpo Nastasic è già pronto per essere ufficializzato.