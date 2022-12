Milenkovic, la sicurezza difensiva per Italiano: il piano per la consacrazione

Nikola Milenkovic è la vera sicurezza difensiva di Vincenzo Italiano per la sua Fiorentina. Il tecnico conta sempre di più sulle sue qualità da leader sia dentro che fuori dal campo. Con il passaggio al 4-2-3-1, la ricerca continua degli spazi e la velocità di impostazione ed esecuzione, l'allenatore viola punta molto anche sulle sue qualità di impostazione dal basso. Nel corso della prima parte di stagione la Fiorentina è riuscita a mantenere la porta inviolata per ben sette partite, merito soprattutto della fase difensiva e la continua ricerca di concentrazione nell'arco dei 90' di gioco. Al minimo errore i viola spesso subiscono gol, quindi Italiano predica calma, ma anche la massima attenzione per evitare questo tipo di situazioni. Come scrive la Repubblica, il centrale serbo ha rinnovato in estate il suo contratto fino al 2027, una grande dichiarazione d'amore per lui verso Firenze e la Fiorentina. Il difensore ha vissuto da protagonista anche il Mondiale in Qatar con la sua Serbia, finito però troppo presto con l'eliminazione a sorpresa ai gironi.