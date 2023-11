Milenkovic e il momento no: con la Juve voglia di riscatto

Italiano rifletterà in vista di domenica, quando al Franchi tornerà Vlahovic. La gara con la Juventus carica tutto l’ambiente e anche per Milenkovic ha un sapore particolare, apparso in difficoltà contro la squadra di Andreazzoli e protagonista in negativo della sfida contro la Lazio. Un errore individuale non certo all’altezza della sua fama. Il serbo è apparso in calo e più esposto a rischi. Ma è quell’errore finale a macchiare, nel complesso, la sua gara all’Olimpico. Unadistrazione, forse un abbassamento dell’intensità mentale negli ultimi secondi. « È un dettaglio, una mancanza di attenzione che non ci permette di portare a casa un punto » , ha detto Italiano riferendosi ai minuti finali della sfida coi bianco celesti. « Sono arrabbiato, deluso e amareggiato, non si può staccare la spina su situazioni su cui lavoriamo » , ha aggiunto. Fu proprio il numero 4 viola a mettersi in mostra, ormai quasi sei anni fa, provando a contenere Higuain. In quell’occasione, con Pioli in panchina, al serbo toccò spostarsi come laterale destro nella difesa a quattro completata da Pezzella e Astori come centrali con Biraghi a sinistra. Celebre il faccia a faccia con Higuain, a mostrare muscoli e personalità in un momento chiave. Ne servirà tanta anche domenica, a patto che il serbo sia schierato titolare nel ballottaggio aperto con Ranieri. A riportarlo La Repubblica.