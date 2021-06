Milenkovic e il giallo sulla visita di Ramadani a Casa Milan. Ma l’interesse c’è

I dirigenti rossoneri non hanno confermato la visita, ma Milenkovic resta uno degli obiettivi di mercato del Milan

All'interno de La Gazzetta dello Sport, nell'approfondimento del mercato del Milan, si parla anche di Nikola Milenkovic . Nella giornata di ieri si è sparsa la voce dell’arrivo in sede di Fali Ramadani, l’agente che cura gli interessi dell’attaccante turco Under e di Maksimovic, ma anche del difensore viola, a scadenza nel 2022 con la Fiorentina.

I dirigenti rossoneri non hanno confermato la visita, escludendo approfondimenti per tutti e tre, anche se il quotidiano ricorda che per il difensore viola ci sia stata, la scorsa estate, una trattativa poi arenatasi solo per l’eccessiva richiesta di Commisso: 40 milioni.