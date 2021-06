Gattuso-Pradè, sintonia sul mercato. Priorità alla mediana, incontro per Ribery

Arriva Gattuso a Firenze, il punto di Repubblica

Come riportato sulle pagine di Repubblica, la dirigenza sta lavorando in piena sintonia con Gattuso che oggi arriverà a Firenze per la prima volta da allenatore incaricato. Quest'ultimo visiterà le strutture della prima squadra e parteciperà ad una importante riunione sul mercato. Probabile, secondo il quotidiano, anche un primo confronto con uno dei giocatori chiave della squadra, Franck Ribery. Il francese appare ogni giorno sempre più vicino alla conferma.