Gattuso sfoglia la rosa: Milenkovic e Pezzella, ma anche Biraghi e Dragowski

Oggi il mister darà il suo parere sui giocatori viola già presenti in rosa: Milenkovic, Pezzella e Dragowski tra i primi nodi da sciogliere

Mercato in entrata, ma non solo. Tra gli argomenti che verranno trattati oggi da Gattuso e dalla dirigenza viola - sottolinea Il Corriere Fiorentino - ci sarà anche quello relativo ai giocatori già nella rosa viola. La rivoluzione generale non è scontata. Possibile incontro con Ribery, che attualmente si trova a Firenze (c'è già stato un colloquio telefonico) . Ma anche su Callejon sarà decisivo il parere dell'allenatore. Se a destra c'è la possibilità di rivedere Lirola tornato dal Marsiglia (ma i francesi sperano ancora di riaverlo) su Pezzella e in particolare Milenkovic l’intervento di Gattuso potrebbe pure rimandare partenze che fino ad oggi sembravano sicure.