Gattuso sbarca a Firenze, le mosse per ripartire

Il punto del Corriere dello Sport-Stadio, tra possibili arrivi e partenze

Redazione VN

Oggi a Firenze inizia ufficialmente l'era Gattuso, per la presentazione sarà necessario aspettare la prima settimana di Luglio ma non è un ostacolo. Ciò che importa è che in mattinata il neo-allenatore Viola si tufferà subito nella nuova realtà gigliata con grande entusiasmo e determinazione, qualità che possiede in abbondanza.

Come rivelato dal Corriere dello Sport-Stadio, ad accoglierlo ci saranno i due direttori, quello sportivo Daniele Pradè e quello generale Joe Barone. Con loro saranno affrontati tanti temi caldi di attualità, dai tanto discussi prolungamenti di contratto per Vlahovic e Ribery fino alle mosse in entrata. Uno dei principali obiettivi risponde al nome di Gonçalo Guedes, esterno d’attacco e nazionale portoghese di 24 anni di proprietà del Valencia. La concorrenza è folta, su di lui ci sono Siviglia, Villarreal e Everton.

Come alternativa da approfondire l'idea Riccardo Orsolini, mentre per il centrocampo c'è la pista che porta a Stefano Sensi. Il tutto senza sottovalutare la mole immensa di lavoro da imbastire sulle uscite, come per molte squadre del massimo campionato italiano. L’esercito degli esuberi Viola è pronto a rientrare alla base dopo i vari prestiti in giro per l'Europa.