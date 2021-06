Sconcerti: “Punto su Lirola, Drago rivedibile. Oliveira? Ottimo, ma non è un 10”

Di seguito un estratto dell’intervento di Mario Sconcerti ai microfoni del Pentasport in onda sulle frequenze di Radio Bruno: “Il portiere? Ospina è un buon numero uno e niente di più ma nemmeno Dragowski è un fenomeno, anzi è un...

Di seguito un estratto dell'intervento di Mario Sconcerti ai microfoni del Pentasport in onda sulle frequenze di Radio Bruno: "Il portiere? Ospina è un buon numero uno e niente di più ma nemmeno Dragowski è un fenomeno, anzi è un portiere rivedibile e che errori ne commette; comunque se dovesse andare via immagino che il motivo sarebbe più che altro la necessità di raccogliere risorse per fare il mercato. Sergio Oliveira? Mi sembra un ottimo giocatore, al livello dei nostri migliori, anche se non credo sia un 10, non lo vedo a giocare dietro la punta. Florenzi? Secondo me sarebbe un acquisto molto importante, un giocatore ideale per noi, ma ha un ingaggio molto alto e non va sottovalutato; io sono convinto che possa andar bene anche Lirola, ma anche Hisaj non mi sarebbe dispiaciuto. Bakayoko? Su di lui mi chiederei come mai cambia squadra ogni anno e quello che lo prende in prestito poi non lo tiene mai".