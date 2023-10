Pericolo Luvumbo: è in dubbio, ma se gioca va arginato. Ecco come

Questa sera il pericolo maggiore per la Fiorentina è quello che non ti aspetti. Zito Luvumbo, reduce da una grande stagione in B lo scorso anno e un buon inizio quest'anno, è diventato la freccia più appuntita del Cagliari (stasera in dubbio dall'inizio per una botta al piede rimediata contro il Milan). Angolano e connazionale di Nzola, classe 2002, che fino all'approdo in Sardegna di Ranieri faticava a trovare spazio, persino in cadetteria. Come scrive La Nazione, la penuria di attaccanti nella rosa rossoblù ha convinto l'ex tecnico viola a concedergli maggior minutaggio, diventando così l'uomo di punta della squadra in questo avvio di campionato, con due gol e un assist. Sarà un bel banco di prova per la difesa della Fiorentina, che dovrà fare molta attenzione alla sua velocità in campo aperto. Milenkovic fra tutti dovrà essere bravo a tenere unito il reparto, onde evitare gol visti e rivisti come nella passata stagione.