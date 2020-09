Milan, piace Milenkovic ma è troppo cara. In difesa i rossoneri aspettano l’occasione

All’interno dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport troviamo anche il punto sul mercato del Milan. In difesa piacciono sempre Nikola Milenkovic della Fiorentina e Fofana del Saint-Etienne, entrambi troppo cari. Pioli è stato chiaro: “Al momento siamo un po’ contati, ma il mercato è ancora lungo”. Tradotto: per far quadrare i conti in difesa, il Milan aspetterà l’occasione giusta.