Oltre a fare il punto sui contatti per Milik (LEGGI), La Gazzetta dello Sport torna anche sui tanti “no” ricevuti dal Napoli su richieste fatte al club di Commisso. A cominciare dal centrale difensivo Milenkovic e dall’attaccante Chiesa, che non intende accettare un trasferimento del genere. Invece – secondo la rosea – uno spiraglio potrebbe esserci per l’emergente centrocampista Gaetano Castrovilli, che piace molto a Gattuso.

Sull’eventuale scambio con Milik è però la Fiorentina a chiedere conguaglio, visto che la mezzala è più giovane (classe ‘97) e soprattutto ha un contratto più lungo (scadenza 2024). Però siamo nel campo degli scenari, perché ancora una trattativa vera e propria non è stata avviata. Tuttavia, secondo quanto raccolto da Violanews.com, la posizione della Fiorentina su Castrovilli non è cambiata: il giocatore, almeno per questa sessione di mercato, è assolutamente incedibile.