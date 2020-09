La Fiorentina tiene caldo Piatek ma torna su Milik: apertura del Napoli, il giocatore riflette

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, con le cessioni di Koulibaly e Arkadiusz Milik ancora in stand-by, il mercato del Napoli è bloccato. Gli azzurri cercano soluzioni alternative e in questo senso torna di moda l’interessamento della Fiorentina per l’attaccante polacco. La Fiorentina ha da tempo mostrato un interesse per Milik. Ma in tempi non sospetti il centravanti si era mostrato cortesemente non convinto da questa ipotesi di trasferimento, ma ora il direttore sportivo viola Daniele Pradè, strategicamente, si è rifatto sotto e la contingenza potrebbe diventare favorevole al club toscano, che ha la possibilità di ingaggiare l’altro centravanti polacco, Krzysztof Piatek (SCHEDA), pagando una trentina di milioni all’Herta Berlino.

A Firenze però sono convinti che Milik sarebbe l’ideale terminale per il lavoro di Chiesa e Ribery e così tornano alla carica. Arek deve decidersi. Perché De Laurentiis gli ha già detto a muso duro che l’aria che tira non è buona: con la Juventus concentrata su Suarez e la Roma incartata dalle difficoltà riscontrate nella gestione di Dzeko, la Fiorentina potrebbe diventare la piazza di rilancio di Milik, che ora è chiamato a ragionare sulla nuova proposta. Il Napoli attende di capire se questa trattativa prenderà quota per discutere con i viola. Da Firenze sperano che proprio i giorni che passano possano convincere il polacco ad accettare una piazza che lo accoglierebbe con grande entusiasmo. Il Napoli – se Milik accettasse – sarebbe disponibile a uno “sconto” sui 40 milioni richiesti.