Milan-Fiorentina, la formazione gigliata: dubbio a centrocampo per Italiano

Il Corriere dello Sport riporta oggi sulle sue pagine il probabile undici titolare che Vincenzo Italiano proporrà nella sfida contro il Milan dell'ex Pioli, dando degli spunti sui dubbi dell'allenatore gigliato. Partendo dalle conferme, comunque, Italiano si affiderà a Luka Jovic per la gara di San Siro. L’attaccante serbo è stato decisivo nell’ultima vittoria contro la Salernitana, e gli verrà data fiducia anche contro i rossoneri. Per Jovic è arrivata anche la gioia della convocazione per il Mondiale con la sua Serbia, così come per Milenkovic, mentre è rimasto fuori dalla lista di Stojkovic il terzino viola Terzic. Tornando alla formazione anti Milan, comunque, in difesa è probabile l’utilizzo di Martinez Quarta che è rimasto in panchina nell’ultima uscita al Franchi. Il centrocampo poi è il reparto che desta più dubbi, e gli occhi sono puntati in particolare sull’ex Bonaventura: per lui sarebbe la terza gara consecutiva dal primo minuto, ma lasciarlo fuori in questo momento di forma risulta difficile per Italiano.