Milan-Fiorentina, probabili formazioni: torna Jovic davanti, Quarta in difesa

L'ultima sfida di quest'anno di Serie A della Fiorentina è alle porte. Domenica alle 18:30 gli uomini di Vincenzo Italiano sono attesi a San Siro per sfida il Milan dell'ex Pioli. La classifica vede attualmente il Milan in secondo posizione, a pari merito con la Lazio, a 8 punti di distanza dalla capolista Napoli. I viola, dopo un'inizio deludente, si stanno riprendendo, avendo messo a segno cinque vittorie consecutive tra campionato e Conference League.