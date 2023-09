Messaggio all’ambiente viola: serve pazienza con Italiano

La Gazzetta dello Sportsi sofferma su Italiano e l'ambiente intorno al tecnico viola. A un allenatore si chiedono soprattutto i risultati e Italiano ha centrato il primo obiettivo stagionale: la qualificazione ai gironi di Conference. Al tecnico, però, serve anche un po’ di pazienza da parte di tutto l’ambiente: sul mercato sono stati presi giovani interessanti e giocatori che hanno bisogno di tempo per tornare sui livelli migliori. Nzola conosce bene la manovra e le idee di Italiano, ma non ha praticamente fatto il ritiro. Avrà quindi bisogno di tempo per entrare in forma e ritrovare il feeling con il gol. Arthur arriva da un lunghissimo periodo di inattività agonistica: nella scorsa stagione con il Liverpool è rimasto in campo appena 256 minuti, divisi in quattro partite e senza alcun gettone in Premier League. E nel 2021-22, con la maglia della Juve, aveva collezionato 31 presenze ma con un minutaggio relativo: 1.533’, ossia 49’ a presenza. Infantino è molto bravo, ma non si può pretendere da lui un impatto devastante in Serie A. Beltran è ancora spaesato e a San Siro ha cominciato a prendere coscienza delle difficoltà del calcio italiano. Parisi sta completando l’inserimento nella nuova squadra. La crescita dei vari giocatori non avviene in simultanea: ci sono tempi diversi di maturazione. E magari si corre il rischio di buttare via dei punti, come accaduto contro il Lecce: ecco quel pareggio è il grande rimpianto di quest’avvio di stagione. La Fiorentina deve trovare in fretta la malizia per gestire le partite che sembravano chiuse e poi si riaprono. Serve un salto di qualità a livello mentale.