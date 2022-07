Mercato viola: tempi record e 28 milioni per l’Europa

Il Corriere dello Sport di oggi scrive di quanto la società gigliata si sia mossa rapidamente per mettere a disposizione di mister Italiano una rosa sulla quale lavorare già dal ritiro di Moena. Dopo le partenze di Odriozola, Torreira e Piatek la Fiorentina non si è fatta aspettare, e sono arrivati Mandragora, Gollini e Jovic, con Dodò atteso nelle prossime 72 ore dopo che lo Shakhtar gli concederà una deroga per iniziare le sedute di allenamento in Trentino (per il tesseramento definitivo servirà comunque liberare uno slot da extracomunitario). Solo in un'altra occasione la viola si era mossa così celermente sul mercato: era l'estate del 2013 ed in pochi giorni l'area tecnica fece arrivare a Firenze Marcos Alonso, Ambrosini, Joaquin, Ilicic ed il colpo Mario Gomez. In quella stagione i gigliati arrivarono quarti in campionato e raggiunsero la finale di Coppa Italia.