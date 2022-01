Violitudine, il podcast: arriva Super Mario Gomez

La dodicesima puntata del podcast Violitudine dedicato ai giocatori che hanno fatto la storia della Fiorentina, è riservato a Mario Gomez bomber che purtroppo non ha sfondato a Firenze.

Ecco alla puntata numero 12 di Violitudine, il racconto di Stefano Cecchi per Radio Bruno che il giovedì sera viene riproposto in podcast su Violanews. La puntata ha come protagonista Mario Gomez un calciatore che ha fatto sognare i tifosi viola per qualche mese, ma che poi ha deluso le attese. Un racconto, quello di Cecchi, come sempre tutto da ascoltare.