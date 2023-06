Mercato: Udinese, Lucca in stand-by. Si punta ad un ex viola

La Gazzetta dello Sport riporta oggi una conferma relativa alle manovre di mercato dell'Udinese che potrebbero riguardare un recente giocatore viola: Riccardo Saponara. Secondo la rosea, infatti, ieri c’è stato un rallentamento delle operazioni che riguardano l’attaccante Lorenzo Lucca, reduce da una stagione in chiaroscuro all’Ajax, e che i friulani stavano monitorando assiduamente. Nell’affare si sarebbe inserita anche la Sampdoria che vuole fare le cose in grande per tornare subito in A. L’Udinese osserva, sta alla finestra, forte della possibilità che offre a un ragazzo che cerca il rilancio e intanto sta sondando proprio Saponara, giocatore di grande esperienza, che si è liberato dalla Fiorentina e che nel ruolo di trequartista-seconda punta potrebbe rimpiazzare il francese Thauvin, che non ha convinto e vuole andare via, e coprire le spalle a Gerard Deulofeu il cui destino è ancora incerto.