Mercato, riprende quota Eder? Duello per la fascia destra, tutti i nomi per l’attacco

La Nazione scrive che Pradè sta lavorando al mercato in entrata: sempre viva la pista Malcuit sulla destra, in programma altri contatti col Napoli. Conti, invece, è l’alternativa (leggi la nostra anticipazione), ma chiede garanzie di titolarità. Per l’attacco, in attesa di una risposta definitiva su Caicedo, si rifà sotto l’ipotesi Eder, di rientro dalla Cina, ma tutto lascia intendere che le operazioni nel reparto offensivo siano ancora in standby. E poi ancora, chiesto Scamacca al Sassuolo (che nel frattempo ne parla con la Juve) e messo in ghiaccio l’affare Zaza col Torino, interessato a Kouamé.

