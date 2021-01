Si è parlato non poco in ottica Fiorentina di Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa in prestito dal Sassuolo. Prima del posticipo contro la Juventus, l’AD dei neroverdi Giovanni Carnevali ha parlato così a Sky Sport:

Vendiamo Scamacca subito? Ad essere onesto, posso dire che ne parlerò con la Juve e col DS Paratici stasera a bordocampo. Abbiamo appuntamento… vediamo cosa vorrà dirmi.

