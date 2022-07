Da Pulgar a Kouamé: Fiorentina al lavoro per sfoltire la rosa

Dopo essersi mosso con anticipo, completando l'arrivo di Gollini , Jovic e Mandragora in pochissimi giorni, la Fiorentina di Commisso , in attesa della definizione dell'affare Dodò , rimane sempre vigile sul mercato, sia in entrata, con l'obbiettivo mezz'ala, sia in uscita. Per quanto riguarda le partenze, Pulgar potrebbe accasarsi al Flamengo , mentre per Milenkovic la Fiorentina aspetta una risposta da Ramadani al prolungamento di contratto offerto al difensore centrale serbo.

Dragowski, Kouamé e Benassi - scrive il Corriere dello Sport - sono in lista d’attesa. Per il portiere polacco, chiusa la strada che portava all’Espanyol, se n’è aperta una verso la Germania con il Mainz che ha chiesto informazioni oltre al solito Torino. Il portiere non va via per non meno di sei milioni, mentre per Kouamé è tornato a farsi sotto l’Anderlecht, oltre al solito Bologna. Infine il capitolo Benassi. L'ex capitano del Torino ha detto no a destinazioni in Serie B, mentre attualmente quella legata alla Cremonese è una possibilità. .