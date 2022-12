Mercato: derby dell’Appennino per un’ala. I rossoblu vogliono anche Terzic

Il Corriere dello Sport analizza oggi gli scenari di calciomercato del Bologna, sottolineando quanto i rossoblu siano interessati a Aleksa Terzic, il quale rappresenterebbe la prima scelta come esterno sinistro di difesa per i felsinei. Non solo. Il ds Marco Di Vaio starebbe sondando anche Josip Brekalo, prima opzione come esterno sinistro di attacco, in scadenza di contratto con il Wolfsburg, il club tedesco che in estate ha rilevato dal Bologna Mattias Svanberg. L'attaccante è seguito però anche dalla Fiorentina, come riportato negli ultimi aggiornamenti su Violanews.