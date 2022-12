VN – Casting esterno, nel mirino viola anche un’ex conoscenza della Serie A

Prosegue il casting esterni offensivi/trequartisti in casa Fiorentina. Sebbene a livello numerico la rosa viola sia tutto sommato adeguata, le tre competizioni che la squadra dovrà affrontare e le condizioni precarie di Nico Gonzalez e Sottil spingono gli uomini mercato gigliati a sondare il terreno alla ricerca dell'occasione giusta. Tra i nomi per rinforzare questa porzione di campo, secondo quanto raccolto da Violanews, dobbiamo aggiungere anche quello di Josip Brekalo, esterno del Wolfsburg con un passato recente al Torino. Il giocatore croato è in scadenza a giugno col club tedesco e la sua volontà è quella di tornare in Italia.