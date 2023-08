Mercato: arriva Commisso per le ultime trattative. Italiano aspetta un difensore

Repubblica Firenze si concentra sul mercato della Fiorentina con Vincenzo Italiano che attende un difensore. A centrocampo, invece, per Amrabat si attende che il Manchester United formalizzi ufficialmente la sua offerta mentre la mancata cessione e poi la nuova operazione al ginocchio di Castrovilli chiamano il club viola a una valutazione che potrebbe spingere la società a un ulteriore innesto. La presenza a Firenze del presidente Rocco Commisso, atteso entro questo fine settimana, sarà decisiva in ogni senso. Per fare un punto su quanto accaduto sul mercato finora e per valutare quelli che potrebbero essere gli ultimi affondi. L’intenzione è chiudere la sessione estiva al meglio. Fin qui sono stati otto i nuovi arrivi: dal portiere Christensen ai due uomini difensivi Parisi e Mina, passando per Arthur, Infantino, Sabiri e i due nuovi attaccanti Nzola e Beltran. Tante operazioni ma anche la sensazione che non sia finita qui. Commisso ha seguito l’evolversi di ogni trattativa direttamente dagli Stati Uniti e a lui è sempre spettata l’ultima parola.