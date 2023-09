Maxime Lopez: l’alter ego di Italiano dal 1′ a Udine

Come scrive il Corriere dello Sport, sarà la partita di questo pomeriggio a Udine l’occasione migliore per vedere per la prima volta all’opera dal primo minuto Maxime Lopez. Vincenzo Italiano, dopo la mezz’ora scarsa giocata dal francese giovedì a Genk, ci ha riflettuto molto in questi giorni ma ancor prima di effettuare la rifinitura di ieri mattina al Viola Park si è presentato al campo con l’idea ben precisa di far debuttare da titolare in Friuli il centrocampista. La sensazione, tuttavia, è che siano bastate davvero poche mosse da parte dell’ex Sassuolo per far breccia nel cuore del tecnico, da sempre amante dei registi di qualità, in grado di dettare i tempi e - come avvenuto più volte in Belgio - di rischiare la giocata nei momenti anche di maggior sofferenza. Sarà forse anche per questo motivo che Italiano, fin dall’inizio dell’estate, ha scelto di rimarcare con decisione il nome di Lopez all’interno della sua lista dei desideri per il mercato: preso atto che il capitolo Amrabat era ormai ai titoli di coda e che l’esperimento di trasformare un mediano in un play, dopo lo strappo con Torreira l’anno prima, non aveva reso quanto dovuto, il tecnico assieme alla società ha sposato (di nuovo) la linea della qualità a centrocampo. Scegliendo di scommettere per la stessa zolla di campo sia sulla voglia di riscatto di un campione come Arthur che sul talento in ascesa del francese, da un lato il perfetto alter ego per il brasiliano, dall’altro - come avvenuto nel finale della sfida a Genk - un prezioso partner per alzare i giri della Fiorentina. Oggi a Udine probabilmente l’ex Juventus riposerà per dar spazio proprio al numero 8 ma la sensazione è che l’esperimento di rivedere insieme i due registi potrebbe essere riproposto presto. Nel frattempo, almeno per oggi, i riflettori saranno tutti per Lopez.