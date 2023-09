Maxime Lopez il tuttofare viola. Dalla regia alla trequarti, le sue posizioni

Per vedere Maxime Lopez bisognerà aspettare ancora un po'. ma Italiano studia le possibili soluzioni per il suo impiego

La Nazione cerca di interpretare le possibili mosse di Italiano su Maxime Lopez. Il francese è un giocatore duttile e potrebbe essere utilizzato in diverse posizioni. Italiano lo vede come regista, ma chissà se non potrebbe utilizzarlo da mediano metodista a fianco di Arthur. L'ex OM potrebbe agire, secondo il quotidiano, oltre che da riserva di Arthur stesso, anche da possibile treuquartista nel 4-2-3-1. Lopez salterà la sfida contro l'Atalanta per la squalifica rimediata a Napoli con la maglia del Sassuolo. Ma Italiano sta studiando il giocatore egli allenamenti. L'occasione buona per vederlo potrebbe essere quella del girone di Conference a Genk. Il 21 di settembre, l'attesa su di lui è tanta.