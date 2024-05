Maxi Schermi al Franchi, c’è l’apertura del Comune: palla alla Fiorentina

La Fiorentina, intesa come club, dovrà decidere il da farsi nelle prossime ore e sicuramente cercherà di aggregare il maggior numero possibile di tifosi. Dal Comune di Firenze filtra la volontà di mettersi a disposizione per un’eventuale apertura-bis del ‘Franchi’. Lo scorso anno fu un successo, con gli spalti gremiti e i tre maxischermi in mezzo al campo, dove non c’erano i calciatori ma l’atmosfera fu comunque da brividi fino alla beffa finale. Spetterà alla Fiorentina decidere se replicare o meno anche in base alle limitazioni cantieristiche dello stadio Artemio Franchi, che in questo momento interessano la Curva Ferrovia. Non di secondo piano anche l’aspetto steward. Ne servirebbe un numero congruo (praticamente come durante le gare ufficiali) per garantire la sicurezza, proprio come accade durante le partite ufficiali. In queste prime fasi si stanno valutando anche opzioni alternative che al momento sono al vaglio non solo degli addetti ai lavori. Bisogna sempre tener presente che servirebbe uno spazio capace di contenere gli oltre 32.000 tifosi che accorsero lo scorso anno al ‘Franchi’. Ma l’euforia attorno a questa nuova finale sta facendo lievitare le attese. Una certezza, comunque, c’è già. In diversi punti della città saranno disseminati dei maxischermi per seguire la partita tutti insieme, come negli appuntamenti delle grandi competizioni internazionali. Diversi locali si adopereranno di conseguenza per consentire la visione a gruppi numerosi. Un film già visto soltanto dodici mesi fa, quando i giorni che condussero alla partita di Praga furono vissuti proprio allo stesso modo. Per organizzare il tutto restano un paio di settimane abbondanti. Ieri la Fiorentina ha vagliato le prime ipotesi, in attesa di cominciare con le comunicazioni ufficiali. Lo riporta la Nazione.