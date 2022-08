Masini: “Milenkovic deve restare. Vlahovic? Non spreco fiato per fischiarlo”

Nell'edizione odierna di Tuttosport troviamo una bella intervista al cantate e tifoso Viola Marco Masini che parla della sua Fiorentina. Una squadra che ha agito bene sul mercato, racconta, ma che adesso dovrà fare un passo ulteriore trattenendo Milenkovic, uno difficilmente sostituibile. "Sicuramente sostituire un giocatore così importante, un perno centrale della difesa a inizio campionato non sarebbe la cosa più giusta perché anche Beckembauer dovrebbe inserirsi in certi meccanismi, in un certo modo di giocare di Italiano. Sarebbe più saggio tenerlo. Perché intanto se va via abbiamo imparato che va lì, alla Juventus". Juventus da cui è andato Vlahovic e lì, secondo il cantante, è stato un errore investire su Cabral perché se incassi 80 milioni, "50 li devi investire su un giocatore pronto per la Serie A". E con Dusan e la sua media gol probabilmente la Viola sarebbe arrivata in Europa League, anche se in bianconero ha perso un po' di quella forza che lo aveva contraddistinto in Viola. E Masini fischierà Vlahovic? "Ho 58 anni e devo cantare in giro per l’Italia. Tanto fiato non ce l’ho da sprecare. Preferisco utilizzarlo per incitare i miei giocatori."