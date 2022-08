Milenkovic, annuncio del rinnovo già in settimana? Firenze ci crede

Uno scenario che pareva impossibile fino a pochi giorni fa. Oggi, però, il rinnovo di Milenkovic sembra più vicino che mai. E il Corriere dello Sport in edicola stamani racconta di come la Fiorentina sia ormai convinta di poter portare a casa il risultato. Con addirittura un'ufficialità che potrebbe arrivare nel corso della settimana, sempre che l'incontro con Ramadani vada per il meglio. Incontro che dovrebbe avvenire fra un paio di giorni. Ma la Viola sa di aver superato lo scoglio più importante ed è riuscita a rispedire al mittente le offerte di Juve, Inter, Arsenal e Siviglia.