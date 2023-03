Marzo perfetto: neanche il Napoli ha fatto meglio della Fiorentina

Il Corriere Fiorentino si concentra sul marzo perfetto della Fiorentina sottolineando come la squadra viola sia ancora in corsa su tre fronti. Ecco quanto si legge:

"Arrivati nel momento decisivo, i viola sono (quasi) tutti disponibili e, soprattutto, quasi tutti con un buon minutaggio nelle gambe. In rosa ci sono ben 11 giocatori con più di 2.000 minuti giocati (Biraghi, Terracciano, Amrabat, Bonaventura, Dodò, Milenkovic, Igor, Ikonè. Mandragora, Quarta e Kouame) e 7 (Barak, Jovic, Nico, Cabral, Saponara, Terzic e Venuti) sopra quota 1.000. Segno evidente di come, nonostante i tanti infortuni patiti nei primi mesi, Italiano abbia voluto e sia riuscito a coinvolgere per intero un gruppo che non a caso, oggi, lo segue con entusiasmo e convinzione. E così oggi il mister si può permettere di cambiare meno (da tempo ormai ha individuato una base di titolari) seguendo quel «modello Napoli» del quale lo stesso Italiano ha parlato dopo la vittoria sul Lecce.