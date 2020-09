Manovre in attacco: rispunta l’idea Llorente. Difesa, il Milan resta vigile su Pezzella

Spazio al mercato della Fiorentina su La Nazione. Si parte da Vlahovic, per il quale si sta ancora valutando la possibilità del prestito. Oltre al Verona, che continua a corteggiare Ceccherini (ma prima i viola vorrebbero un sostituto in difesa), si sarebbe fatto vivo anche il Benevento di Inzaghi. A quel punto la Fiorentina virerebbe su di un giocatore esperto: il profilo già di moda nelle scorse settimane e non una novità assoluta è Fernando Llorente, corteggiatissimo anche dallo Spezia. Ma lo spagnolo, pare, sapendo di questa alternativa, sta nicchiando, aspettando una chiamata da Firenze.

Capitolo Milan: se i rossoneri non dovessero trovare soluzioni per arrivare a Chiesa, i soldi incassati dalla cessione di Paquetà potrebbero essere investiti per Pezzella. Maldini è sempre vigile anche su Milenkovic, cercato anche dal West Ham (LEGGI). In caso di cessione di uno dei due centrali, la Fiorentina sarebbe Fazio l’iniziato principale a colmare il vuoto lasciato in difesa.