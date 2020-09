La Fiorentina vuole ingranare la Quarta: il punto sul pressing viola sul difensore

Su La Nazione si fa il punto sulla trattativa per Lucas Martinez Quarta (SCHEDA), difensore argentino classe ’96 del River Plate. Iachini – si legge – è rimasto molto impressionato dal giocatore, in particolare per le sue doti nell’anticipo del diretto avversario. Non sorprende quindi che la Fiorentina ci lavori sopra fin dalla ripresa del campionato dopo il lockdown.

Quarta, trattato anche da Milan e Inter in passato, ha una clausola rescissoria con il River di 22 milioni che si innalza a 25 a ridosso degli ultimi giorni di mercato, ma andrà in scadenza nel giugno 2021. Una carta a favore della società viola, nonostante i Millonarios continuino a chiedere una cifra tra i 10 ed i 15 milioni. Le pretese del club argentino potrebbero scendere con l’avvicinarsi della prospettiva di perdere il giocatore a zero. Quarta si parla di un prestito con obbligo di riscatto proposto da Pradè.