Manca una settimana: scatta l’operazione “Convinci Vincenzo Italiano”

Il Corriere Fiorentino, in vista della finale della Conference League, si sofferma sulle possibili scelte di Italiano e su come verrà gestita la Fiorentina. Mancano due gare e al match contro il West Ham manca una settimana. Se nella testa dei tifosi c'è il trofeo e la possibile festa post gara, in quella dei giocatori si trova la voglia e la grinta di guadagnarsi un posto da titolare. Certo, ribaltare delle gerarchie consolidate in una settimana è davvero un'impresa ardua, ma con Italiano mai dire mai. Almeno per qualcuno, lo spazio per guadagnarsi un posto da titolare nella sfida contro il West Ham c’è. Ad oggi infatti, al netto di infortuni o malanni che nessuno ovviamente si augura, otto maglie su undici sembrano sostanzialmente assegnate.