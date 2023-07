Manca il parcheggio al Viola Park? La Fiorentina se lo fa da sola, i dettagli

La Fiorentina è pronta ad ampliare i confini del Viola Park. Il tutto per costruire un parcheggio dedicato ai tifosi. Per non incorrere nella burocrazia i viola hanno acquistato dei terreni prossimi al centro sportivo. Oggi o domani verrà tutto ratificato da un notaio. Si tratta di un'area privata vicina al Viola Park. Per i tifosi che si recheranno a vedere le partite interne al campo Curva Fiesole. Questa esigenza nasce dai ritardi del comune, che aveva annunciato un'area di parcheggio provvisioria entro il 12 luglio. Per permettere ai tifosi di vedere il ritiro. Ovviamente nell'ambito della nuova tramvia con parcheggio scambiatore. I lavori si sono fermati subito per degli scavi archeologici. I tempi non sono definiti, ma è certo che entro poco i supporters viola avranno i loro parcheggi situati al Viola Park. Fonte La Nazione