“Mambo Italiano”: l’entusiasmo di Firenze, pronta a ballare

Vincenzo Italiano si presenta a Firenze: comincia ufficialmente la nuova avventura sulla panchina della Fiorentina

Sulle pagine de La Nazione si ripercorre la giornata viola di ieri, col primo bagno di folla per Vincenzo Italiano. L’allenatore viola è stato sommerso dall’entusiasmo della città per la presentazione, andata in scena ieri sulla terrazza del Piazzale Michelangelo. Il mister ha le idee chiare: «Difendere bene, attaccare benissimo. E’ il mio motto da allenatore della Fiorentina». Un "gioco alla Italiano".