Italiano/3: “Ampiezza, aggressività e pallino del gioco. Ecco il mio 4-3-3”

Così il tecnico viola: "Per me una squadra deve creare tanto e concedere poco, in questi anni l'obiettivo è stato ottenuto"

Redazione VN

A seguire vi proponiamo altre dichiarazioni di Vincenzo Italiano nel giorno della sua presentazione come nuovo allenatore della Fiorentina. Queste le sue parole a Sportitalia: "Non posso non essere emozionato, soprattutto per lo spettacolo che offre Firenze sullo sfondo. La società mi ha voluto fortemente, io ci metterò il cuore come ho sempre fatto, speriamo di diventare squadra al più presto. Il mantra? Penso che una squadra debba ricercare il fatto di creare tanto e concedere poco, in questi anni l'obiettivo è stato ottenuto e mi auguro che possa ripetersi anche a Firenze".

Italiano conclude: "Ringrazio la proprietà per la sua voglia di portarmi a Firenze, cercherò di ricambiare la fiducia. 4.3.3? Numeri a parte, è bello avere dei principi di gioco. Vogliamo sfruttare l'ampiezza, essere aggressivi e avere il pallino del gioco. A prescindere dal modulo, è importante l'interpretazione. Calendario? Partiamo subito forte, significa che durante la preparazione dovremo essere super concentrati. La mia voce è già andata, penso che con il lavoro potremo far bene".