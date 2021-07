Italiano/2: “La mia Fiorentina dovrà essere temuta. Ali? A piede invertito”

Il mister: "Un'emozione grandissima e una grandissima responsabilità. Giusto così per quello che rappresenta la Fiorentina in Europa"

Redazione VN

Dopo aver parlato durante la conferenza stampa di presentazione, Vincenzo Italiano ha risposto ad alcune delle domande poste dai tifosi viola su Instagram. Queste le risposte del tecnico nel corso della diretta ACF:

Sull'eredità di Zeman: "Mi fa piacere che il mister l'abbia detto. Uno può cercare di essere simile e di rubacchiare qualche idea, lui è stato fonte d'ispirazione per diversi allenatori. Sicuramente la ricerca del gioco offensivo mi ha sempre accompagnato".

Sui nomi di riferimento per la regia: "Pirlo e Albertini sono stati i giocatori che mi hanno ispirato. Speriamo di far giostrare in quel modo i play della Fiorentina".

Sugli obiettivi e l'avventura in viola: "Un'emozione grandissima e una grandissima responsabilità. Giusto così per quello che rappresenta la Fiorentina in Italia e in Europa. Quest'anno cercheremo di essere una squadra che si faccia apprezzare ovunque per la propria identità. Ci devono temere".

Sugli esterni d'attacco: "Mi è sempre piaciuto avere esterni d'attacco con i piedi invertiti capaci di stringere al centro. Un mancino come quello di Gonzalez, così come le altre qualità che abbiamo in attacco, va sfruttato al meglio".

Sul suo motto: "Vorrei che la Fiorentina avesse l'atteggiamento di una squadra che difende bene e attacca benissimo, mantenendo sempre l'equilibrio. L'obiettivo nostro dev'essere creare tanto e concedere poco".

Sui tifosi allo stadio: "Ricominciano piano piano, il tifo fa parte di una cornice che non può mancare. Per noi i tifosi sono molto importanti".

Sul pre campionato: "Trascorreremo qualche giorno al centro sportivo, poi andremo in ritiro. Lì inizieremo a fare sul serio con le prime amichevole ed i test. Sarà un momento importante perché sono un allenatore nuovo, non vedo l'ora di conoscere meglio i ragazzi. Il gruppo mi ha già trasmesso tanta voglia oltre a quella che già avevo".