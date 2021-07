Barone: “Italiano scelta che parte da lontano. Cercato l’uomo e il tecnico”

Il dirigente viola rivela: "Ho avuto modo di parlare con italiano di calcio già anni fa, quando era al Trapani"

Giornata di presentazioni oggi per il neo tecnico viola Vincenzo Italiano. Prima dell'allenatore, ha preso la parola il d.g. della Fiorentina Joe Barone. Queste le sue dichiarazioni direttamente dalla Terrazza Michelangelo, al Piazzale: "Giornata speciale e molto importante, in un luogo che rappresenta Firenze. Italiano è una scelta che parte da molto lontano, ho avuto modo di parlare con lui di calcio già anni fa, quando era al Trapani. Abbiamo cercato l’uomo e l’allenatore. Un gioco basato su ritmi, velocità, facilità nell’andare a concludere, crescita dei giovani etc. Abbiamo individuato in lui la persona giusta per far divertire il popolo viola".