Maleh, notte da sogno al Maradona: “Il suo ingresso lascia il segno, è decisivo”

Il migliore in campo nell'impresa viola

Voti altissimi in pagella ed elogi a non finire per il centrocampista viola (Il migliore anche per VN). Youssef Maleh si concede una notte da favola al Maradona risultando decisivo con il suo ingresso in campo per la grande impresa viola. Il marocchino oltre a dare corsa e a tutto il reparto è stato prezioso anche nel suo apporto offensivo alla manovra viola: assist al bacio per Venuti e rete del definitivo 5-2. Passando in rassegna i giudizio dei quotidiani, il voto di Maleh oscilla tra il 7 e il 7,5 (Le pagelle integrali dei quotidiani):