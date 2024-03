Maccabi Haifa-Fiorentina: record e curiosità di una vera sfida europea

La sfida tra il Maccabi Haifa e la Fiorentina nasconde molte curiosità. La Nazione, attraverso la penna di Roberto Vincinguerra, ha elencato una serie di numeri che rendono ancora più interessante la partita di stasera. Innanzitutto, il Maccabbi è il primo club israeliano in manifestazioni ufficiali per la Fiorentina, nonché il 45° club diverso affrontato durante la gestione Commisso. Inoltre, in caso di successo, la squadra di Italiano stasera potrebbe raggiungere la considerevole quota di 150 vittorie in gare internazionali. Uno sguardo anche agli ex allenatori viola. Infatti, questa sera sarà la 26° partita disputate a livello europeo in sole due stagioni consecutive. Le stesse giocate dai viola di Montella tra il 2013 ed il 2015, ma con un numero attuale di partite vinte (15) che rappresenta già un primato assoluto in due annate successive in manifestazioni Uefa. Un'ultima curiosità sul Maccabi Haifa. La squadra israeliana, quest'anno ha preso parte a tutte le tre competizioni europee: play off di Champions, girone in Europa League e adesso Conference League. (TUTTE LE STATISTICHE POTETE TROVARLE SU NUMERICALCIO.IT)