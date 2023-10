Lulù Oliveira a Tuttosport: “La Fiorentina può vincere la Conference. Nico…”

"La Fiorentina, se diventa continua, può fare qualcosa di molto importante in questo campionato come lottare per il quarto posto. Nelle ultime stagioni, però, sono stati troppo altalenanti: possono vincere contro chiunque come perdere punti, altrettanto facilmente, contro squadre di livello inferiore. E questo alla lunga pesa nella corsa alle prime posizioni. Comunque la Viola ha tutto per centrare un posto in Europa e provare a vincere la Conference League". Ranieri invece è stato descritto da Oliveira come intramontabile con uno spirito giovanile che riesce a non farlo invecchiare. Nico Gonzalez? "Nico è un top player, ci sta. Salta l’uomo facilmente, è forte di testa anche se non è altissimo e ha pure un bel tiro: lo ritengo un attaccante davvero completo. E poi ha una qualità ormai rara. Sa dribblare e saltare gli avversari palla al piede. Adesso gli esterni corrono e basta. Sono quasi introvabili calciatori del genere". Su cosa non gli convince della squadra viola ha risposto la difesa, concede troppi gol "da polli", ma con la crescita di Luca Ranieri la Fiorentina sta migliorando. Nzola e Beltran? Nella stagione 1997-98 ho segnato 15 reti, sbloccandomi proprio alla settima giornata. Auguro a entrambi, che sono ancora a secco, di fare come me. La Fiorentina ha bisogno dei loro gol per arrivare in alto".