L’ultima di Italiano al Franchi. Un triennio di emozioni, vissuto con intensità

Quello contro il Napoli sarà l'ultimo ballo per Italiano al Franchi, come allenatore della Fiorentina. Una serata di emozioni

La Nazione analizza l'ultima gara di Italiano al Franchi. Il calendario prevede per i viola due trasferte dopo la sfida con gli uomini di Calzona. Motivo per cui, Italiano si siederà sulla panchina viola per l'ultima volta a Campo Di Marte. Sarà una notte di emozioni, per lui che ha vissuto questo triennio con un'intensità folle. Il rapporto tra il tecnico e la città si è sempre basato su emozioni forti. Con lui la Fiorentina è tornata in Europa, e ha costruito un bel gruppo. Il gioco ha diviso, esaltato nei momenti belli, e suscitato critiche nei momenti meno belli. Poi il rapporto con la società, con i tifosi del parterre. Contro il Napoli ci si giocherà la Conference. Ma non sarà l'unico motivo di interesse