Lukaku e Dybala gli incubi viola. Chi in difesa per fermare la coppia?

La Nazione si concentra sui possibili duelli di Roma-Fiorentina. In particolare su chi, della difesa della Fiorentina potrebbe partire titolare. La sfida dell'Olimpico vale l'onore e punti pesantissimi per la corsa Champions. Il dilemma di Italiano è come fermare la coppia Lukaku-Dybala. Non sarà una serata facile per la retroguardia dell'ex tecnico spezzino. Quello che sembra più in forma è Ranieri, che potrebbe far coppia con Milenkovic. Il serbo è atteso alla gara della svolta. Mina e Quarta partono sfavoriti nei ballottaggi. A destra ci sarà Kayode, nessun dubbio. Niente terzino invertito, Parisi e Biraghi si giocherano il posto sulla fascia sinistra.