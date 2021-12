Lucas ha ingranato ‘la Quarta’: è lui il centrale che serve ad Italiano

Numeri e prestazioni parlano per Martinez Quarta: il centrale argentino ha conquistato Italiano e il posto accanto a Milenkovic

Lucas Martinez Quarta è una delle note più positive di questa prima parte di stagione della Fiorentina. Acquistato al termine del calciomercato estivo dell’anno scorso. Un colpo mirato da parte dei viola, pagato in totale circa 12 milioni di euro dal River Plate. Tra alti e bassi - scrive Repubblica Firenze - ha trovato continuità e si sta affermando su ottimi livelli. All’inizio ha faticato a trovare le giuste misure nel campionato italiano, completamente differente da quello argentino per ritmi, intensità, pressione degli avversari.

Quarta - prosegue il quotidiano - è stato gestito in maniera ottimale. Con Prandelli ha trovato continuità da titolare, Italiano l’ha inizialmente alternato con altri difensori. Quasi fosse alla ricerca di certezze e di riprove per la linea a quattro viola che, col passare delle gare, ha trovato la sua dimensione. L’alternanza pare terminata e la coppia di centrali è ormai rappresentata da Milenkovic e Quarta. L’argentino è il giocatore viola ad aver percorso più chilometri: 10.562 nelle sue undici presenze in campionato. Quarta ha gamba, crea e ricuce. Si spinge spesso in fase offensiva, sfruttando le sue qualità. Italiano ha bisogno di un giocatore così.