Speedy vs Le Roy: Nico a scuola di leadership da Ribery. E con Vlahovic…

Nico Gonzalez ha raccolto l'eredità di Ribery a Firenze: i numeri sono dalla parte dell'argentino, adesso la maturazione caratteriale

Presente contro passato. Gonzalez e Ribery - scrive il Corriere dello Sport - si troveranno sabato pomeriggio da avversari, con la stessa voglia di stupire e strafare. Il francese avrebbe voluto rimanere un’altra stagione, ma le scelte della dirigenza sono state altre e le strade si sono divise. L’argentino per confermare la sua importanza, sempre crescente, nella formazione viola. "Due talenti allo specchio". Nico Gonzalez è approdato in viola la scorsa estate come acquisto più costoso della storia della Fiorentina. A Firenze non ha mai fatto rimpiangere Ribery: la sua qualità è stata evidente fin da subito, così come il margine di crescita e l’intesa sempre crescente con Vlahovic .

Dusan sarà tra i più emozionati nel ritrovare Ribery: ha sempre sottolineato l’importanza di aver seguito le orme del francese per crescere soprattutto a livello mentale. Il serbo aveva individuato in Franck un grande maestro, un esempio da seguire sul campo e fuori. In Gonzalez ha trovato un compagno di reparto affidabile, grazie al quale moltiplicare le occasioni da rete. Come a Bologna, quando l’argentino si è procurato il rigore e il serbo lo ha insaccato. Ribery ha messo a segno 5 gol e 10 assist in 50 presenze in Serie A, mentre Gonzalez ha già realizzato due reti e 4 assist, in 11 partite. Da avversario FR7 è il pericolo numero uno della Salernitana. Al Franchi, davanti ai suoi ex tifosi, vorrà provare a farsi rimpiangere. Non è da trascurare la gran voglia di riscatto di Franck nei confronti della società viola.