Italiano, la clausola sul contratto: ACF può rinnovarlo unilateralmente

Vincenzo Italiano ha già stupito tutti, la Fiorentina pensa già al futuro e ad accontentarlo

Questa è la teoria - si spiega - ma entro la fine di questo campionato comincerà un confronto con orizzonti più ampi e articolati. Le esperienze precedenti dimostrano quanto Italiano apprezzi essere coinvolto al cento per cento, e darà indicazioni e input per costruire il suo 4-3-3. La prima stagione per ora è stata sorprendente e l’impressione è che il gruppo sia in fase ascendente: difficile dunque fare previsioni, ma per Italiano non ci sono limiti, solo orizzonti.