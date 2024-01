Lucas Beltran e la botta al naso: l’argentino sta bene

Ripresa ieri degli allenamenti per il gruppo viola con sorrisi larghi così ancora al ricordo della vittoria ai rigori contro il Bologna, che vale la terza semifinale consecutiva di Coppa Italia, e con lo spirito ovviamente bello forte in vista dell’Udinese per riscattare la sconfitta di Reggio Emilia. E buone notizie anche per Lucas Beltran, per il quale non ci sono ulteriori problemi al naso dopo la botta che l’ha costretto ad uscire a un quarto d’ora dal 90’ proprio contro il Bologna: domenica Italiano ci può contare. Intanto, due protagonisti “trasmettono” i loro sogni all’ambiente che li circonda. Martinez Quarta, dentro una felicità contagiosa per la sua esperienza a Firenze che coinvolge anche compagna e tre figli, condivide il più bello con tutti i tifosi viola: «Stiamo disputando una grande stagione - ha detto ai canali società del club - e sarebbe bello portare la Fiorentina in Champions League, ma dobbiamo stare con i piedi per terra e pensare a una partita alla volta». Mentre Dodo con foto e messaggio su Instagram («Quattro giorni per ritornare con la mia gente, mi mancate tantissimo, ho lavorato duro per tornare al meglio, per stare vicino a tutti.. Andiamo!») esprime tutto il suo entusiasmo per l’emozione di riassaporare l’atmosfera del gruppo: lunedì volerà in Arabia insieme ai compagni per sostenere la squadra all’appuntamento con la Supercoppa. Lo riporta il Corriere dello Sport.